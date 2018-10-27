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В здание правительства Армении пытался ворваться неизвестный с гранатой

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 23:51
Фото: полиция Армении (facebook.com-police.am)
Фото: полиция Армении (facebook.com-police.am)

Мужчину, пытавшегося попасть в здание правительства с гранатой, задержали

В Ереване (Армения) неизвестный мужчина ворвался в здание правительства с гранатой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Как сообщается, позже мужчина был задержан. В следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 235 УК Армении - незаконное приобретение, хранение, ношение оружия.

По его словам, мотивы мужчины пока неизвестны, проводится следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Еревана (Армения) пострадали по меньшей мере 8 человек. Пострадавших доставили в медицинский центр, среди них есть иностранцы. В частности, пострадали двое 15-летних граждан России.

Как писало РБК-Украина, в Александрии (Египет) 24 марта взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский.

Кроме этого, ранения получили четверо полицейских. Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

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