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В Мексике вакциной Pfizer будут прививать детей из группы риска

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Мексика, Пятница 24 сентября 2021 15:45
В Мексике вакциной Pfizer будут прививать детей из группы риска Фото: В Мексике вакциной Pfizer будут прививать детей из группы риска (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Мексики приняло решение, что вакцинация детей из группы риска будет проводиться только вакциной компании Pfizer. В частности, препаратом будут прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заместитель министра здравоохранения Мексики Хьюго Лопес Гателл заявил, что правительство страны расширяет свою вакцинальную кампанию на детей с проблемами со здоровьем, которые делают их уязвимыми к коронавирусу.

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Мексика Вакцина от коронавируса Вакцинация
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