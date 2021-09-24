В Мексике вакциной Pfizer будут прививать детей из группы риска
Фото: В Мексике вакциной Pfizer будут прививать детей из группы риска (freepik.com)
Правительство Мексики приняло решение, что вакцинация детей из группы риска будет проводиться только вакциной компании Pfizer. В частности, препаратом будут прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заместитель министра здравоохранения Мексики Хьюго Лопес Гателл заявил, что правительство страны расширяет свою вакцинальную кампанию на детей с проблемами со здоровьем, которые делают их уязвимыми к коронавирусу.