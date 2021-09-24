У Мексиці вакциною Pfizer будуть прищеплювати дітей з групи ризику
Фото: у Мексиці вакциною Pfizer будуть прищеплювати дітей з групи ризику (freepik.com)
Уряд Мексики прийняв рішення, що вакцинація дітей з групи ризику буде проводитися тільки вакциною компанії Pfizer. Зокрема, препаратом щеплюватимуть дітей віком від 12 до 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заступник міністра охорони здоров'я Мексики Хьюго Лопес Гателл заявив, що уряд країни розширює свою вакцинальну кампанію на дітей з проблемами зі здоров'ям, які роблять їх уразливими до коронавірусу.