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У Мексиці вакциною Pfizer будуть прищеплювати дітей з групи ризику

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Мексика, П'ятниця 24 вересня 2021 15:45
У Мексиці вакциною Pfizer будуть прищеплювати дітей з групи ризику Фото: у Мексиці вакциною Pfizer будуть прищеплювати дітей з групи ризику (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Мексики прийняв рішення, що вакцинація дітей з групи ризику буде проводитися тільки вакциною компанії Pfizer. Зокрема, препаратом щеплюватимуть дітей віком від 12 до 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заступник міністра охорони здоров'я Мексики Хьюго Лопес Гателл заявив, що уряд країни розширює свою вакцинальну кампанію на дітей з проблемами зі здоров'ям, які роблять їх уразливими до коронавірусу.

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Мексика Вакцина від коронавірусу Вакцинація
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