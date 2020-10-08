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В Мексике из-за урагана "Дельта" сотни тысяч людей остались без света, в США объявили ЧС

Автор: Надежда Собенко

Около 266 тысяч жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта", который обрушился на усеянное курортами побережье полуострова Юкатан. Ураган возник в Мексиканском заливе и движется в сторону американского штата Луизиана.

Об этом сообщает Associated Press.

Порывы ветра достигают 230 км/ч. По официальным данным, из мексиканских штатов Кинтана-Роо и Юкатан были эвакуированы почти 40 тысяч человек, в убежищах непогоду пережидают около 2,7 тыс. жителей региона и туристов, которые пока не могут вернуться в свои гостиницы.

В штате повалены деревья, заблокированы дороги. На данный момент нет информации о пострадавших.

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Губернатор американского штата Луизиана Джона Бел Эдвардс заявил, что уже началась подготовка к урагану, который к концу недели начнет движение на север - к побережью США.

По словам губернатора, в прибрежных районах укрепляют дамбы, размещают мешки с песком, а также принимают другие меры.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиураганМексика