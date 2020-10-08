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У Мексиці через ураган "Дельта" сотні тисяч людей залишилися без світла, в США оголосили НС

Автор: Надія Собенко

Близько 266 тисяч жителів Мексики залишилися без електрики через ураган "Дельта", який обрушився на на усіяне курортами узбережжі півострова Юкатан. Ураган виник в Мексиканській затоці і рухається в бік американського штату Луїзіана.

Про це повідомляє Associated Press.

Пориви вітру досягають 230 км / год. За офіційними даними, з мексиканських штатів Кінтана-Роо і Юкатан були евакуйовані майже 40 тисяч осіб, в притулках негоду перечікують близько 2,7 тис. Жителів регіону і туристів, які поки не можуть повернутися в свої готелі.

У штаті повалені дерева, заблоковані дороги. На даний момент немає інформації про постраждалих.

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Губернатор американського штату Луїзіана Джона Бел Едвардс заявив, що вже почалася підготовка до урагану, який до кінця тижня почне рух на північ - до узбережжя США.

За словами губернатора, в прибережних районах зміцнюють дамби, розміщують мішки з піском, а також вживають інших заходів.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиураганМексика