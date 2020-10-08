У Мексиці через ураган "Дельта" сотні тисяч людей залишилися без світла, в США оголосили НС

Близько 266 тисяч жителів Мексики залишилися без електрики через ураган "Дельта", який обрушився на на усіяне курортами узбережжі півострова Юкатан. Ураган виник в Мексиканській затоці і рухається в бік американського штату Луїзіана.

Про це повідомляє Associated Press.

Пориви вітру досягають 230 км / год. За офіційними даними, з мексиканських штатів Кінтана-Роо і Юкатан були евакуйовані майже 40 тисяч осіб, в притулках негоду перечікують близько 2,7 тис. Жителів регіону і туристів, які поки не можуть повернутися в свої готелі.

У штаті повалені дерева, заблоковані дороги. На даний момент немає інформації про постраждалих.

Губернатор американського штату Луїзіана Джона Бел Едвардс заявив, що вже почалася підготовка до урагану, який до кінця тижня почне рух на північ - до узбережжя США.

За словами губернатора, в прибережних районах зміцнюють дамби, розміщують мішки з піском, а також вживають інших заходів.