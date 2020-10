У Мексиці через ураган "Дельта" сотні тисяч людей залишилися без світла, в США оголосили НС

Близько 266 тисяч жителів Мексики залишилися без електрики через ураган "Дельта", який обрушився на на усіяне курортами узбережжі півострова Юкатан. Ураган виник в Мексиканській затоці і рухається в бік американського штату Луїзіана.

Про це повідомляє Associated Press.

Пориви вітру досягають 230 км / год. За офіційними даними, з мексиканських штатів Кінтана-Роо і Юкатан були евакуйовані майже 40 тисяч осіб, в притулках негоду перечікують близько 2,7 тис. Жителів регіону і туристів, які поки не можуть повернутися в свої готелі.

У штаті повалені дерева, заблоковані дороги. На даний момент немає інформації про постраждалих.

NEW: storm chaser @MikeTheiss discusses the extreme damage from funneling eye wall winds through a gap in this large hotel in Cancun from #HurricaneDelta . @RadarOmega_WX pic.twitter.com/Rb3Njiicki

#HurricaneDelta makes landfall in Mexico, toppling trees. A view of some of the debris left by Hurricane Delta in Cancun, in Cancun, Mexico, ... All of the windows had been covered with plywood so they couldn't see what was ... pic.twitter.com/A8NqRJN4dd