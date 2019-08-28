В Мексике участники одной из банд устроили массовое убийство

На юге Мексике в баре заживо сгорели не менее 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами массового убийства на юге Мексики в городе Коацакоалькос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что участники неустановленной банды напали на бар Caballo Blanco ("Белая лошадь"), заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 26 человек.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже назвал нападение "ужасным". Отметим, этот инцидент стал одним из самых тяжелых с момента вступления Обрадора в должность в декабре прошлого года. Одним из его обещаний было умиротворение местных банд.
#Breaking— The Mexico Times (@MexicoTimes) August 28, 2019
At least 25 dead & 13 injured after attack at #CaballoBlanco strip bar in southern Gulf of Mexico major port of #Coatzacoalcos.
Possible arson is investigated as Molotov cocktails were used.
Local leader of CJNG cartel had been arrested in town less than 48hrs ago. pic.twitter.com/dZ0xyHvJIh
В заявлении генерального прокурора штата Веракрус говорится, что в баре погибли десять женщин и 16 мужчин, а еще 11 раненых доставили в близлежащие больницы. Кроме того, установлено, что нападение стало результатом войны между криминальными группировками.
Напомним, ранее в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб в городе Ирапуато. В результате инцидента погибли восемь человек, еще трое получили ранения.