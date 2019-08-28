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В Мексике участники одной из банд устроили массовое убийство

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 22:17
В Мексике участники одной из банд устроили массовое убийство
Фото: в Мексике подожгли бар с посетителями (twitter.com/rodrigo_dector)

На юге Мексике в баре заживо сгорели не менее 26 человек

Не менее 26 человек стали жертвами массового убийства на юге Мексики в городе Коацакоалькос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что участники неустановленной банды напали на бар Caballo Blanco ("Белая лошадь"), заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 26 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже назвал нападение "ужасным". Отметим, этот инцидент стал одним из самых тяжелых с момента вступления Обрадора в должность в декабре прошлого года. Одним из его обещаний было умиротворение местных банд.

В заявлении генерального прокурора штата Веракрус говорится, что в баре погибли десять женщин и 16 мужчин, а еще 11 раненых доставили в близлежащие больницы. Кроме того, установлено, что нападение стало результатом войны между криминальными группировками.

Напомним, ранее в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб в городе Ирапуато. В результате инцидента погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

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