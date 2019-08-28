У Мексиці учасники однієї з банд влаштували масове вбивство

Фото: у Мексиці підпалили бар з відвідувачами (twitter.com/rodrigo_dector)

На півдні Мексики в барі живцем згоріли не менше 26 людей

Не менше 26 людей стали жертвами масового вбивства на півдні Мексики в місті Коацакоалькос. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що учасники невстановленої банди напали на бар Caballo Blanco ("Білий кінь"), заблокували виходи і підпалили заклад "коктейлями Молотова". За останніми даними, в результаті інциденту загинули не менше 26 осіб.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вже назвав напад "жахливим". Зазначимо, цей інцидент став одним з найбільш важких з моменту вступу Обрадора на посаду в грудні минулого року. Однією з його обіцянок було умиротворення місцевих банд.

#Breaking



At least 25 dead & 13 injured after attack at #CaballoBlanco strip bar in southern Gulf of Mexico major port of #Coatzacoalcos.



Possible arson is investigated as Molotov cocktails were used.



Local leader of CJNG cartel had been arrested in town less than 48hrs ago. pic.twitter.com/dZ0xyHvJIh — The Mexico Times (@MexicoTimes) August 28, 2019

В заяві генерального прокурора штату Веракрус говориться, що в барі загинули десять жінок та 16 чоловіків, а ще 11 поранених доставили в довколишні лікарні. Крім того, встановлено, що напад став результатом війни між кримінальними угрупованнями.

Нагадаємо, раніше в Мексиці озброєне угрупування напало на більярдний клуб у місті Ірапуато. В результаті інциденту загинули вісім людей, ще троє отримали поранення.