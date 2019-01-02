В Мексике убили мэра города сразу после инаугурации

Фото: флаг Мексики (из открытых источников)

Инцидент произошел через час после инаугурации

В Мексике сразу после инаугурации неизвестные убили мэра города Тлахьяко Алехандра Апарисио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, смерть Апарисио подтвердил губернатор провинции Оахака Алехандро Мюрат. После принятия присяги Апарисио отправился на встречу в здание городской власти. По дороге к зданию на него напали неизвестные и убили.

Отмечается, что во время нападения были ранены четыре человека. Власти штата Оахака сообщили о задержании одного из подозреваемых в убийстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в британском городе Манчестер неизвестный напал с ножом на прохожих на станции метрополитена "Манчестер Виктория".

Напомним, недавно в Китае в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус. В результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения. Правоохранители заявили, что нападавший был задержан, а пострадавшим оказана первая медицинская помощь.