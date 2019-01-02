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У Мексиці вбили мера міста відразу після інаугурації

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 08:29
У Мексиці вбили мера міста відразу після інаугурації
Фото: прапор Мексики (з відкритих джерел)

Інцидент стався через годину після інаугурації

У Мексиці відразу після інаугурації невідомі вбили мера міста Тлахьяко Алехандра Апарісіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, смерть Апарісіо підтвердив губернатор провінції Оахака Алехандро Мюрат. Після прийняття присяги Апарісіо відправився на зустріч в будівлю міської влади. По дорозі до будівлі на нього напали невідомі та вбили.

Зазначається, що під час нападу були поранені чотири людини. Влада штату Оахака повідомили про затримання одного з підозрюваних у вбивсті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у британському місті Манчестер невідомий напав з ножем на перехожих на станції метрополітену "Манчестер Вікторія".

Нагадаємо, нещодавно в Китаї у місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус. В результаті чого загинули не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення. Правоохоронці заявили, що нападник був затриманий, а потерпілим надана перша медична допомога.

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