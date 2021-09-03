В Мексике столкнулись автобус и грузовик: 16 погибших и более 20 пострадавших

"По последним данным, известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. 16 погибших в результате аварии, которая произошла на 39 км автодороги в штате Сонора", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Информации о причинах аварии пока нет.