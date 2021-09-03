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В Мексике столкнулись автобус и грузовик: 16 погибших и более 20 пострадавших

Автор: Мария Кучерявец

В штате Сонора на севере Мексики произошло столкновение между автобусом и грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 16 человек, 22 получили травмы различной тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"По последним данным, известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. 16 погибших в результате аварии, которая произошла на 39 км автодороги в штате Сонора", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Информации о причинах аварии пока нет.

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МексикаДТП