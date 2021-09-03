У Мексиці зіткнулися автобус і вантажівка: 16 загиблих та понад 20 постраждалих

У штаті Сонора, що на півночі Мексики сталося зіткнення між автобусом та вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП загинули 16 людей, 22 отримали травми різної тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури регіону.
"За останніми даними, відомо про 22 постраждалих, шестеро з них перебувають у важкому стані. 16 загиблих внаслідок аварії, що сталася на 39 км автодороги у штаті Сонора", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці розслідують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Інформації про причини аварії наразі немає.