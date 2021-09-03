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У Мексиці зіткнулися автобус і вантажівка: 16 загиблих та понад 20 постраждалих

Автор: Марія Кучерявець

У штаті Сонора, що на півночі Мексики сталося зіткнення між автобусом та вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП загинули 16 людей, 22 отримали травми різної тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури регіону.

"За останніми даними, відомо про 22 постраждалих, шестеро з них перебувають у важкому стані. 16 загиблих внаслідок аварії, що сталася на 39 км автодороги у штаті Сонора", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Інформації про причини аварії наразі немає.

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МексикаДТП