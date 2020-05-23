В Мексике из-за столкновений в тюрьме погибли и пострадали десятки человек

В результате ожесточенного столкновения в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско, восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами. Было использовано огнестрельное оружие.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике нашли мертвым украинского моряка. Он был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander.

Также РБК-Украина писало, что в Мексике в перестрелке преступных группировок погибли 19 человек. На месте столкновения изъяты 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля.