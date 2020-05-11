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В Мексике нашли мертвым украинского моряка

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 12:02
В Мексике нашли мертвым украинского моряка
Фото: судно Panamax Alexander (shipspotting.com)

Он был членом экипажа грузового судна Panamax Alexander

В Мексике нашли мертвым украинского моряка, который был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander. Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, посольству Украины в Мексике поступило сообщение о пропаже на пути к мексиканскому порту в городе Масатлан гражданина Украины, который был членом экипажа судна.

"После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии в администрацию порта города Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Нидерландах нашли мертвой украинку с судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна.

Напомним, ранее на курортном острове Бали в Индонезии в отеле были найдены мертвыми двое граждан Украины. Их анализы взяли для проверки наличия коронавируса.

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