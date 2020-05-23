У Мексиці через зіткнення у в'язниці загинули та постраждали десятки людей

У результаті запеклого зіткнення у в'язниці в центральному штаті Мексики Халіско, вісім ув'язнених були вбиті, а ще вісім госпіталізовані з травмами. Було використано вогнепальну зброю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мексиці знайшли мертвим українського моряка. Він був членом екіпажу кіпрського вантажного судна Panamax Alexander.

Також РБК-Україна писало, що у Мексиці в перестрілці злочинних угруповань загинули 19 осіб. На місці зіткнення вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, дві гранати та два автомобілі.