В Мексике в результате жары погибли 7 человек

В стране объявили чрезвычайное положение из-за жары

Из-за жары в одном из штатов Мексики уже погибло не менее семи человек: шестеро из них - от теплового удара, еще один - от истощения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

26 июля Министерство внутренних дел страны приняло решение объявить чрезвычайное положение в более 640 городах и общинах Мексики. Чиновникам поручили убедиться, чтобы люди имели доступ к питанию, прохладным местам пребывания и медицинской помощи в случае необходимости.

В общем непростая погода - в 24 из 32 федеральных штатов. Температура днем местами превышает 45 градусов по Цельсию. Жара началась в понедельник, 23 июля. Ожидается, что уже в ближайшее время станет прохладнее.

Напомним, по состоянию на 24 июля в Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 65 человек в течение последних двух недель. В метеорологическом управлении жару в стране было признано стихийным бедствием.

По информации спасателей, более 22 тысяч граждан госпитализировали из-за тепловых ударов. Среди них примерно половина - люди преклонного возраста.