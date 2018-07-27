У Мексиці в результаті спеки загинули 7 осіб

У країні оголосили надзвичайний стан через спеку

Через спеку в одному з штатів Мексики вже загинуло не менше сімох людей: шестеро з них - від теплового удару, ще один - від виснаження. Про це повідомляє Deutsche Welle.

26 липня Міністерство внутрішніх справ країни ухвалило рішення оголосити надзвичайний стан у більше 640 містах та спільнотах Мексики. Службовцям доручили переконатись, щоб люди мали доступ до харчування, прохолодних місць перебування та медичної допомоги в разі необхідності.

Загалом непроста погода - у 24 з 32 федеральних штатів. Температура вдень місцями перевищує 45 градусів за Цельсієм. Спека почалась у понеділок, 23 липня. Очікується, що вже найближчим часом стане прохолодніше.

Нагадаємо, станом на 24 липня в Японії у результаті аномальної спеки загинули щонайменше 65 людей протягом останніх двох тижнів. У метеорологічному управлінні спеку у країні було визнано стихійним лихом.

За інформацією рятувальників, більше 22 тисяч громадян госпіталізували через теплові удари. Серед них приблизно половина - люди похилого віку.