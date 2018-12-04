В Мексике в результате нападения погибли 6 полицейских

Фото: мексиканская полиция (facebook.com/tvn24.pl)

На территории штата действует один из самых крупных мексиканских наркокартелей

В Мексике в результате нападения в штате Халиско были убиты шесть полицейских. Об этом сообщила прокуратура штата, передает РБК-Украина со ссылкой на издание El Universal.

"Шесть убитых сотрудников полиции и один раненый в результате внезапного нападения, произошедшего этим вечером в муниципалитете Ла-Уэрта", - говорится в сообщении прокуратуры.

Начато расследование, в районе нападения идет поисковая операция.

На территории штата Халиско действует один из самых мощных мексиканских наркокартелей.

Напомним, ранее власти Мексики заявили, что у здания консульства США в городе Гвадалахара утром в субботу, 1 декабря, произошел взрыв гранаты перед принятием присяги президента Мексики Андреаса Лопеса Обрадора. В результате взрыва никто не пострадал.