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У Мексиці в результаті нападу загинули 6 поліцейських

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 05:54
У Мексиці в результаті нападу загинули 6 поліцейських
Фото: мексиканська поліція (facebook.com/tvn24.pl)

На території штату діє один з найбільших мексиканських наркокартелів

У Мексиці в результаті нападу в штаті Халіско були вбиті шість поліцейських. Про це повідомила прокуратура штату, передає РБК-Україна з посиланням на видання El Universal.

"Шість убитих працівників поліції і один поранений в результаті раптового нападу, що стався цього вечора в муніципалітеті Ла Верта", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Розпочате розслідування, в районі нападу триває пошукова операція.

На території штату Халіско діє один із найпотужніших мексиканських наркокартелів.

Нагадаємо, раніше влада Мексики заявила, що біля будівлі консульства США в місті Гвадалахара вранці в суботу, 1 грудня, стався вибух гранати перед ухваленням  присяги президента Мексики Андреаса Лопеса Обрадора. У результаті вибуху ніхто не постраждав.

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