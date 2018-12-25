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У Мексиці розбився вертоліт з губернатором одного зі штатів

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 10:46
У Мексиці розбився вертоліт з губернатором одного зі штатів
Фото: місце падіння вертольота (twitter.com/Andalalucha)

В результаті катастрофи загинули п'ять осіб

У Мексиці розбився вертоліт з губернатором штату Пуебла Мартою Ерікою Алонсо, загалом в результаті інциденту загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вертоліт з Алонсо на борту впав незабаром після зльоту. За словами міністра безпеки Альфонсо Дюрасо, вертоліт прямував до Мехіко і розбився в трьох милях від аеропорту Пуебли.

В результаті катастрофи загинули губернатор Пуебли, її чоловік Рафаель Морено, капітан вертольота Роберто Коуп і офіцер Марко Антоніо Тавера. Передбачається, що на борту знаходилася ще одна особа.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Португалії в результаті катастрофи медичного вертольота загинули 4 людини. За даними місцевих ЗМІ, він летів при несприятливих погодних умовах, але причини аварії поки невідомі.

Минулого тижня у Конго розбився вантажний літак Ан-26, загинули три члени екіпажу - всі громадяни Російської Федерації. Згідно російських ЗМІ, літак доставляв до регіонів Конго матеріали для проведення президентських і парламентських виборів, які повинні відбутися 30 грудня.

 

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