В Конго разбился самолет с россиянами

Фото: Ан-26

В посольстве РФ подтвердили смерть троих российских граждан

В Демократической Республике Конго (ДРК) в четверг, 20 декабря, потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, погибли три члена экипажа - все граждане России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства РФ в ДРК в Twitter.

Личности погибших пилотов в настоящее время уточняются.

"Пилоты, находившиеся на борту Ан-26, разбившегося 20 декабря, являлись российскими гражданами. В настоящее время их тела направлены в морг Киншасы, дипломаты начинают процедуру опознания и отправки тел на родину", - сказано в сообщении.

Согласно российским СМИ, принадлежащий компании Gomair Ан-26 занимался доставкой в регионы Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря.

В четверг связь с самолетом, возвращавшимся в Киншасу из города Чикапа, была утеряна. На его борту предположительно находились 23 человека, в том числе российский экипаж. О судьбе пассажиров и причинах авиакатастрофы пока ничего не известно.

Напомним, 10 декабря в провинции Кандагар (Афганистан) произошло крушение военного вертолета вооруженных сил страны, в результате чего пострадали пять человек. Причиной падения могла стать техническая неисправность.