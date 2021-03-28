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В Мексике разбился легкомоторный самолет. Погибли шесть человек

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 11:34
В Мексике разбился легкомоторный самолет. Погибли шесть человек Фото: место крушения самолета в Мексике (twitter.com/NoPasaNada_mx)
Автор: РБК-Украина

В Мексике в результате крушения легкомоторного самолета погибли шесть человек. Самолет летел из города Эрмосильо в американский Тусон, штат Аризона.

Об этом в Twitter сообщила прокуратура мексиканского штата Сонора.

Сообщается, что легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. По данным местных СМИ, среди погибших есть чиновник правительства Соноры.

По данным El Heraldo de México, самолет столкнулся с линией электропередачи. На месте катастрофы погибли четыре человека, в том числе пилот. Еще два пассажира умерли в больнице. Также сообщается, что один человек выжил в результате крушения.

Напомним, ранее в Чехии во время тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС республики отлетела крыша кабины. В результате инцидента пострадавших не было. Представитель местного генштаба сообщил, что крыша была обнаружена в поле.

Также сообщалось, что на западе Англии в графстве Корнуолл разбился реактивный самолет Королевских воздушных сил Hawk T1. Оба члена экипажа самолета катапультировались и выжили.

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