У Мексиці розбився легкомоторний літак. Загинули шість осіб

У Мексиці в результаті аварії легкомоторного літака загинули шість осіб. Літак летів з міста Ермосільо до американського Тусона, штат Арізона.

Про це у Twitter повідомила прокуратура мексиканського штату Сонора.

За даними El Heraldo de México, літак зіткнувся з лінією електропередачі. На місці катастрофи загинули чотири особи, в тому числі пілот. Ще два пасажири померли в лікарні. Також повідомляється, що один чоловік вижив в результаті катастрофи.

Повідомляється, що легкомоторний літак Cessna 401 розбився поруч з іподромом. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є чиновник уряду Сонори.

Нагадаємо, раніше у Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетів дах кабіни. В результаті інциденту постраждалих не було. Представник місцевого генштабу повідомив, що дах було виявлено в полі.

Також повідомлялося, що на заході Англії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу літака катапультувалися і вижили.