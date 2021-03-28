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У Мексиці розбився легкомоторний літак. Загинули шість осіб

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 11:34
У Мексиці розбився легкомоторний літак. Загинули шість осіб Фото: місце аварії літака в Мексиці (twitter.com/NoPasaNada_mx)
Автор: РБК-Україна

У Мексиці в результаті аварії легкомоторного літака загинули шість осіб. Літак летів з міста Ермосільо до американського Тусона, штат Арізона.

Про це у Twitter повідомила прокуратура мексиканського штату Сонора.

Повідомляється, що легкомоторний літак Cessna 401 розбився поруч з іподромом. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є чиновник уряду Сонори.

За даними El Heraldo de México, літак зіткнувся з лінією електропередачі. На місці катастрофи загинули чотири особи, в тому числі пілот. Ще два пасажири померли в лікарні. Також повідомляється, що один чоловік вижив в результаті катастрофи.

Нагадаємо, раніше у Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетів дах кабіни. В результаті інциденту постраждалих не було. Представник місцевого генштабу повідомив, що дах було виявлено в полі.

Також повідомлялося, що на заході Англії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу літака катапультувалися і вижили.

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