В Британии потерпел крушение самолет Королевских воздушных сил

В графстве Корнуолл на западе Англии потерпел крушение реактивный самолет Королевских воздушных сил Hawk T1. Оба члена экипажа самолета катапультировались и выжили.

Об этом сообщает Sky News.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что самолет принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose. "Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета", - сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter. Двух человек госпитализировали, угрозы их жизни нет. Местных жителей просят избегать места аварии.