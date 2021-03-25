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В Британии потерпел крушение самолет Королевских воздушных сил

Новина українською → Корнуолл, Четверг 25 марта 2021 14:27
В Британии потерпел крушение самолет Королевских воздушных сил Фото: Hawk T1 (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В графстве Корнуолл на западе Англии потерпел крушение реактивный самолет Королевских воздушных сил Hawk T1. Оба члена экипажа самолета катапультировались и выжили.

Об этом сообщает Sky News.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что самолет принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose.

"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета", - сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

Двух человек госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Местных жителей просят избегать места аварии.

Напомним, в начале недели на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг.

Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

Добавим, что истребитель сербской армии "Миг-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя.

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