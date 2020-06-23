В Мексике произошло мощное землетрясение, есть жертва

Мощное землетрясение силой в 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).

Об этом сообщает Express.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Толчки ощутили и жители столицы Мехико.

"Это продолжалось примерно минуту, становясь все сильнее и мягче. Животные немного запаниковали", - сообщил очевидец.

После землетрясения было объявлено об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Губернатор южного штата Оахака сообщил, что в результате землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы.

Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG —

Напомним, ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4.