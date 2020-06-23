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У Мексиці стався потужний землетрус

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У країні оголосили загрозу цунамі

Потужний землетрус силою 7,7 бала стався в Мексиці. Епіцентр знаходився в 131 км на південний схід від міста Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).

Про це повідомляє Express.

Осередок землетрусу залягав на глибині 12 км. Поштовхи відчули і жителі столиці Мехіко.

"Це тривало приблизно хвилину, стаючи все сильніше і м'якше. Тварини трохи запанікували", - повідомив очевидець.

Після землетрусу було оголошено про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.

Про жертви і постраждалих поки не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,4.

Автор: РБК-Україна

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