В Мексике произошли взрывы на нефтяном заводе, пострадали рабочие

В штате Веракрус на востоке Мексики начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио". При взрывах резервуаров пострадали семь человек.
"Семеро пострадавших с легкими травмами, из них один рабочий с ожогами, еще один рабочий пострадал от отравления, и пятеро пожарных", - уточнила компания.
Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Организация указала, что инцидент не представляет угрозы для населения.
Пожар начался после взрывов в зоне резервуаров для хранения топлива. Служба безопасности сообщила, что всего прогремело шесть взрывов. Рабочие меняли оборудование в этой зоне.
В марте в Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента пострадали десятки человек.