RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мексиці відбулися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники

Автор: Артур Родивилов

В штаті Веракрус на сході Мексики почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Ласаро-Карденас-дель-Ріо". Під час вибухів резервуарів постраждали сім осіб.

Про це повідомила в Twitter державна нафтогазова компанія Мексики Petroleos Mexicanos.

"Семеро потерпілих з легкими травмами, з них один робочий з опіками, ще один робочий постраждав від отруєння, і п'ятеро пожежників", - уточнила компанія.

Всі постраждалі госпіталізовані до районної лікарні, їх стан стабільний. Організація зазначила, що інцидент не представляє загрози для населення.

Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива. Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів. Робочі міняли обладнання в цій зоні.

В березні в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали десятки людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МексикаНПЗ
Читайте також
У Мексиці розбився легкомоторний літак. Загинули шість осіб
Президент Мексики попросить Байдена поділитися вакциною від коронавірусу
Прогноз погоди