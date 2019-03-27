В Мексике произошел взрыв

В Чимальуакан (Мексика) произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники. Об этом сообщает РБК-Украна со ссылкой на издание todochicoloapan.

Однако данных о раненых или погибших вследствие взрыва не приводится.

По данным службы гражданской обороны, на место взрыва направляются спасатели, военные и врачи из Красного креста.

По опубликованным в соцсетях фотографиям очевидцев видно, как над городом поднимается огромный столб черного дыма и слышны звуки взрывов пиротехники.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79 человек.

Министр здравоохранения Мексики Хорке Алкорес сообщил 20 января, что в результате взрыва на трубопроводе Тула-Тукспан, что в районе Тлауэлильпан, погибли 79 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Кубы направили соболезнования народу Мексики и родственникам погибших в связи с инцидентом. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила о готовности своей страны оказать всю необходимую поддержку мексиканскому правительству по преодолению последствий трагедии.