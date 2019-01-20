Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 71

Фото: взрыв в Мексике (twitter.com/BipPress)

Власти Кубы направили соболезнования народу Мексики

В Мексике вследствие взрыва на трубопроводе с горючим погиб по меньшей мере 71 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Universal.

Так, взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что власти Кубы направили соболезнования народу Мексики и родственникам погибших в связи со случившимся. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила о готовности своей страны оказать всю необходимую поддержку мексиканскому правительству по преодолению последствий трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв произошел вечером в пятницу, 18 января, в штате Идальго.

Как писало РБК-Украина, 17 января четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси.