В Мексике обрушилась шахта: никто из горняков не выжил
В результате обрушения шахты районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики погибли семь человек. Спасатели достали на поверхность тела четверых горняков, троих обнаружили под завалами.
Об этом сообщил телеканал Televisa.
Обрушение породы в шахте произошло 4 июня, по предварительным данным, из-за наводнения. В этот момент под землей находились семь горняков. Никто из них не выжил. Тела четверых шахтеров были доставлены спасателями на поверхность. Еще три тела обнаружены под завалами.
В поисково-спасательной операции власти задействовали десятки человек. Окончательные данные о причинах обрушения шахты пока не обнародованы.
Напомним, в мае в израильском городе Гиват-Зеэв обрушилась трибуна в синагоге. В результате происшествия пострадали более 200 человек.
Отметим, в столице Мексике - Мехико - обрушился метромост. Пострадали около 30 человек. Один из них скончался в больнице.