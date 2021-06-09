У Мексиці обвалилася шахта: ніхто з гірників не вижив

В результаті обвалення шахти районі Мускіс в штаті Коауїла на півночі Мексики загинули семеро людей. Рятувальники дістали на поверхню тіла чотирьох гірників, трьох виявили під завалами.

Обвалення породи в шахті сталося 4 червня, за попередніми даними, через повінь. У цей момент під землею знаходилися сім гірників. Ніхто з них не вижив. Тіла чотирьох шахтарів були доставлені рятувальниками на поверхню. Ще три тіла виявлені під завалами.

У пошуково-рятувальній операції влада залучила десятки людей. Остаточні дані про причини обвалення шахти поки не оприлюднені.