У Мексиці обвалилася шахта: ніхто з гірників не вижив
В результаті обвалення шахти районі Мускіс в штаті Коауїла на півночі Мексики загинули семеро людей. Рятувальники дістали на поверхню тіла чотирьох гірників, трьох виявили під завалами.
Про це повідомив телеканал Televisa.
Обвалення породи в шахті сталося 4 червня, за попередніми даними, через повінь. У цей момент під землею знаходилися сім гірників. Ніхто з них не вижив. Тіла чотирьох шахтарів були доставлені рятувальниками на поверхню. Ще три тіла виявлені під завалами.
У пошуково-рятувальній операції влада залучила десятки людей. Остаточні дані про причини обвалення шахти поки не оприлюднені.
Нагадаємо, у травні в ізраїльському місті Гіват-Зеев обрушилася трибуна в синагозі. В результаті події постраждали понад 200 осіб.
Відзначити, у столиці Мексиці - Мехіко - обрушився метроміст. Постраждали близько 30 осіб. Один з них помер у лікарні.