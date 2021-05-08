ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возросло число жертв обрушения метромоста в Мехико

Новина українською → Мехико, Суббота 08 мая 2021 06:57
Возросло число жертв обрушения метромоста в Мехико Фото: место обрушения метромоста в Мехико (twitter.com/rosaicela)
Автор: Артур Родивилов

Число жертв обрушения метромоста в Мехико (Мексика) выросло до 28 человек. Один из пострадавших умер в больнице.

Об этом сообщает сайт правительства столицы Мексики.

По данным городских властей, в госпиталях остаются еще 33 пострадавших в ЧП. Кроме того, в сообщении говорится, что 53 человека были выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики рухнул метромост, когда по нему ехал поезд. Помимо погибших известно, что несколько десятков человек пострадали.

В поезде было довольно много людей, поскольку многие в это время возвращались с работы.

12-я линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты при строительстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире метро Мексика
NEWS
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена