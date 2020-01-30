В Мексике обрушилась часть "стены Трампа"

Иллюстративное фото (vg.no)

В результате инцидента никто не пострадал

На американо-мексиканской границе из-за мощного ветра обрушилась часть стены, строительство которой было инициировано президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, на границе между калифорнийским городом Калексико и мексиканским Мексикали из-за сильного ветра стальные 9-метровые панели начали клониться на прилегающую улицу. Мексиканские власти быстро отреагировали на произошедшее и перекрыли движение транспорта по улице.

По данным пограничников, поврежденные стальные панели так называемой "стены Трампа" были изъяты из мексиканской стороны и восстановлены. Сейчас строительство стены продолжается.

Напомним, ранее президент США Дональда Трамп заявлял, что американский апелляционный суд разрешил продолжить строительство части стены на границе с Мексикой. На строительство "стены Трампа" выделят 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре 2019 года Пентагон выделил средства на строительство нового участка "стены Трампа" на границе с Мексикой. Выделенные средства были предназначены на возведение и ремонт 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом. Строительство всех этих объектов было заморожено.