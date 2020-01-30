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У Мексиці обвалилася частина "стіни Трампа"

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 12:08
У Мексиці обвалилася частина "стіни Трампа"
Ілюстративне фото (vg.no)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

На американсько-мексиканському кордоні через потужний вітер обвалилася частина стіни, будівництво якої було ініційовано президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, на кордоні між каліфорнійським містом Калексіко й мексиканським Мексікалі через сильний вітер сталеві 9-метрові панелі почали хилитися на прилеглу вулицю. Мексиканська влада швидко відреагувала на подію та перекрила рух транспорту вулицею.

За даними прикордонників, пошкоджені сталеві панелі так званої "стіни Трампа" були вилучені з мексиканського боку та відновлені. Наразі будівництво стіни продовжується.

Нагадаємо, раніше президент США Дональда Трамп заявляв, що американський апеляційний суд дозволив продовжити будівництво частини стіни на кордоні з Мексикою. На будівництво "стіни Трампа" виділять 3,6 млрд доларів з бюджету Пентагону.

Також РБК-Україна писало, що у вересні 2019 року Пентагон виділив кошти на будівництво нової ділянки "стіни Трампа" на кордоні з Мексикою. Виділені кошти були призначені на зведення та ремонт 127 військових об'єктів, як на території США, так і за кордоном. Будівництво всіх цих об'єктів було заморожено.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтенаМексикаДональд Трамп
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