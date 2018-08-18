В Мексике обнаружили 50 тонн наркотиков

Вещество под названием "Кристалл" было закопано в яме глубиной четыре метра

Морская пехота Мексики 16 августа в штате Синалоа обнаружила около 50 тонн синтетических наркотиков - крупнейшую партию наркотиков в истории Мексики. Об этом сообщила местная газета Excelsior.

Наркотики были обнаружены в четверг на двух складах в сельской местности.

Вещество под названием "Кристалл" было закопано в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках.

В ходе разведывательной операции была также найдена нарколаборатория.

По данным военных, семь тонн препарата были уже подготовлены к продаже на первом складе, кроме того, там обнаружили еще более 400 бочек и 50 мешков с наркотиком. На втором складе нашли еще 100 бочек с запрещенными веществами.

Momento en que la Marina descubre 50 toneladas de droga crystal, en Sinaloa.



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Напомним, 10 августа Финансовая полиция Палермо (Италия) изъяла 20-тонную партию гашиша на судне под панамским флагом и само судно. Во время осмотра груза и была обнаружена партия гашиша на сумму 150–200 млн евро.