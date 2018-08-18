У Мексиці виявили 50 тонн наркотиків
Речовина під назвою "Кристал" було закопано в ямі глибиною чотири метри
Морська піхота Мексики 16 серпня в штаті Сіналоа виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків - найбільшу партію наркотиків в історії Мексики. Про це повідомила місцева газета Excelsior.
Наркотики були виявлені в четвер на двох складах у сільській місцевості.
Речовину під назвою "Кристал" було закопано в ямі глибиною чотири метри в бочках і мішках.
Пд час розвідувальної операції була також знайдена нарколабораторія.
За даними військових, сім тонн препарату були вже підготовлені до продажу на першому складі, крім того, там виявили ще понад 400 бочок і 50 мішків із наркотиком. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами.
Momento en que la Marina descubre 50 toneladas de droga crystal, en Sinaloa.— Periódico Excélsior (@Excelsior) August 17, 2018
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Нагадаємо, 10 серпня Фінансова поліція Палермо (Італія) вилучила 20-тонну партію гашишу на судні під панамським прапором і саме судно. Під час огляду вантажу і була виявлена партія гашишу на суму 150-200 млн євро.