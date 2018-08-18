У Мексиці виявили 50 тонн наркотиків

Речовина під назвою "Кристал" було закопано в ямі глибиною чотири метри

Морська піхота Мексики 16 серпня в штаті Сіналоа виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків - найбільшу партію наркотиків в історії Мексики. Про це повідомила місцева газета Excelsior.

Наркотики були виявлені в четвер на двох складах у сільській місцевості.

Речовину під назвою "Кристал" було закопано в ямі глибиною чотири метри в бочках і мішках.

Пд час розвідувальної операції була також знайдена нарколабораторія.

За даними військових, сім тонн препарату були вже підготовлені до продажу на першому складі, крім того, там виявили ще понад 400 бочок і 50 мішків із наркотиком. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами.

Momento en que la Marina descubre 50 toneladas de droga crystal, en Sinaloa.



Más información: https://t.co/nE9s9qeSa7 pic.twitter.com/D5dQvSzzZT — Periódico Excélsior (@Excelsior) August 17, 2018

Нагадаємо, 10 серпня Фінансова поліція Палермо (Італія) вилучила 20-тонну партію гашишу на судні під панамським прапором і саме судно. Під час огляду вантажу і була виявлена партія гашишу на суму 150-200 млн євро.