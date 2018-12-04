ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 08:24
В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В результате крушения самолета погибли четыре человека

В Мексике легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Televisa News.

Сообщается, что катастрофа произошла в городе Кульякан. В результате падения самолета погибли четыре человека - экипаж самолета, еще двое получили ранения. По словам представителя местной экстренной службы, спасатели устраняют разлив топлива, а жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.

По предварительным данным, причиной крушения мог стать технический сбой. На месте инцидента работают аварийные службы.

Напомним, в конце ноября в Чехии на авиабазе возле города Намешть разбился военный вертолет. В результате авиакатастрофы никто не пострадал, инцидент произошел во время взлета.

До этого в нью-йоркском аэропорту LaGuardia частный Boeing 757 президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом. Известно, что Трамп приобрел этот Boeing в 2011 году за 100 млн долларов и активно пользовался им во время своей предвыборной кампании в 2016 году.

 

В Мексике в результате нападения погибли 6 полицейских В Мексике прошла инаугурация нового президента
Новости Украины крушениеМексикаСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь