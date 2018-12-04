В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие

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В результате крушения самолета погибли четыре человека

В Мексике легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Televisa News.

Сообщается, что катастрофа произошла в городе Кульякан. В результате падения самолета погибли четыре человека - экипаж самолета, еще двое получили ранения. По словам представителя местной экстренной службы, спасатели устраняют разлив топлива, а жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.

По предварительным данным, причиной крушения мог стать технический сбой. На месте инцидента работают аварийные службы.

Напомним, в конце ноября в Чехии на авиабазе возле города Намешть разбился военный вертолет. В результате авиакатастрофы никто не пострадал, инцидент произошел во время взлета.

До этого в нью-йоркском аэропорту LaGuardia частный Boeing 757 президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом. Известно, что Трамп приобрел этот Boeing в 2011 году за 100 млн долларов и активно пользовался им во время своей предвыборной кампании в 2016 году.