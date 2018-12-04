ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 08:24
У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В результаті аварії літака загинули чотири людини

У Мексиці легкомоторний літак Cessna впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Televisa News.

Повідомляється, що катастрофа сталася в місті Кульякан. В результаті падіння літака загинули чотири особи - екіпаж літака, ще двоє отримали поранення. За словами представника місцевої екстреної служби, рятувальники усувають розлив палива, а жителів восьми прилеглих будинків евакуювали.

За попередніми даними, причиною аварії міг стати технічний збій. На місці інциденту працюють аварійні служби.

Нагадаємо, в кінці листопада в Чехії на авіабазі поблизу міста Намешть розбився військовий вертоліт. В результаті авіакатастрофи ніхто не постраждав, інцидент стався під час зльоту.

До цього в нью-йоркському аеропорту LaGuardia приватний Boeing 757 президента США Дональда Трампа зіткнувся з іншим літаком. Відомо, що Трамп придбав цей Boeing в 2011 році за 100 млн доларів і активно користувався ним під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році.
 

 

У Мексиці в результаті нападу загинули 6 поліцейських У Мексиці відбулася інавгурація нового президента
Новини України катастрофаМексикаЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся