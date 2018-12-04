У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі

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В результаті аварії літака загинули чотири людини

У Мексиці легкомоторний літак Cessna впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Televisa News.

Повідомляється, що катастрофа сталася в місті Кульякан. В результаті падіння літака загинули чотири особи - екіпаж літака, ще двоє отримали поранення. За словами представника місцевої екстреної служби, рятувальники усувають розлив палива, а жителів восьми прилеглих будинків евакуювали.

За попередніми даними, причиною аварії міг стати технічний збій. На місці інциденту працюють аварійні служби.

Нагадаємо, в кінці листопада в Чехії на авіабазі поблизу міста Намешть розбився військовий вертоліт. В результаті авіакатастрофи ніхто не постраждав, інцидент стався під час зльоту.

До цього в нью-йоркському аеропорту LaGuardia приватний Boeing 757 президента США Дональда Трампа зіткнувся з іншим літаком. Відомо, що Трамп придбав цей Boeing в 2011 році за 100 млн доларів і активно користувався ним під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році.

