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В Мексике число жертв взрыва на трубопроводе достигло 85

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 04:12
В Мексике число жертв взрыва на трубопроводе достигло 85
Фото: взрыв в Мексике (twitter.com/BipPress)

Еще 58 человек находятся в больницах

В результате взрыва на трубопроводе в Мексике, по последним данным, погибли 85 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр также уточнил, что еще 58 человек находятся в больницах. Есть ли среди них те, чьи жизни находится в опасности, Алькосер не сообщил.

Взрыв и последующее возгорание на трубопроводе в мексиканском штате Идальго произошли 18 января в районе города Тлауэлильпан.

Как сообщил губернатор региона Омар Файяд, взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива.

Напомним, 20 января Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol SA сообщила о взрыве на трубопроводе Трансандино, в результате которого возникла утечка нефти вблизи границы с Эквадором. Во время взрыва, который произошел в субботу, 19 января, никто не пострадал, потому что трубопровод не работал. Пока не установлено, кто ответственен за атаку, и когда трубопровод вернут в эксплуатацию.

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