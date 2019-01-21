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У Мексиці кількість жертв вибуху на трубопроводі сягнула 85

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 04:12
У Мексиці кількість жертв вибуху на трубопроводі сягнула 85
Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

Ще 58 осіб перебувають у лікарнях

У результаті вибуху на трубопроводі в Мексиціза останніми даними, загинули 85 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Хорхе Алькосер, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр також уточнив, що ще 58 осіб перебувають у лікарнях. Чи є серед них ті, чиї життя перебувають у небезпеці, Алькосер не повідомив.

Вибух і подальше загоряння на трубопроводі в мексиканському штаті Ідальго відбулися 18 січня в районі міста Тлауелільпан.

Як повідомив губернатор регіону Омар Файяд, вибух і пожежа сталися на місці незаконної врізки в трубопровід в момент, коли там перебували десятки людей, які збирали паливо.

Нагадаємо, 20 січня Колумбійська державна нафтова компанія Ecopetrol SA повідомила про вибух на трубопроводі Трансандіно, в результаті якого виник витік нафти поблизу кордону з Еквадором. Під час вибуху, який стався у суботу, 19 січня, ніхто не постраждав, тому що трубопровід не працював. Поки не встановлено, хто відповідальний за атаку, і коли трубопровід повернуть в експлуатацію.

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