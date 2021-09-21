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В Мексике автобус протаранил несколько автомобилей: есть погибшие и пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мексике пассажирский автобус протаранил четыре автомобиля в городе Халапа на востоке страны. В ДТП погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мексиканскую газету E-Consulta.

По данным издания, в ДТП с автобусом было разбито не менее 8 транспортных средств, в том числе два такси, которые пострадали больше всего. В одной из машин находилась женщина с грудным ребенком. Сообщается, что мать и младенец получили серьезные ранения и доставлены в больницу. Впоследствии она скончалась.

На опубликованных в соцсетях видео с места происшествия видно, как автобус на высокой скорость проносится по дороге, снося легковые автомобили. Два из них превратились в груды искореженного металла.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Власти выясняют обстоятельства аварии.

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ДТПМексика