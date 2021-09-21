У Мексиці автобус протаранив кілька автомобілів: є загиблі і постраждалі

За даними видання, в ДТП з автобусом було розбито не менше 8 транспортних засобів, у тому числі два таксі, які постраждали найбільше. В одній з машин перебувала жінка з немовлям. Повідомляється, що мати і немовля отримали серйозні поранення і доставлені в лікарню. Згодом вона померла.

На опублікованих в соцмережах відео з місця події видно, як автобус на високій швидкості проноситься по дорозі, зносячи легкові автомобілі. Два з них перетворилися на купи понівеченого металу.

За попередніми даними, причиною ДТП стала відмова гальм у автобуса. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Влада з'ясовує обставини аварії.