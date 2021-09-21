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У Мексиці автобус протаранив кілька автомобілів: є загиблі і постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Мексиці пасажирський автобус протаранив чотири автомобілі в місті Халапа на сході країни. У ДТП загинули дві людини, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мексиканську газету E-Consulta.

За даними видання, в ДТП з автобусом було розбито не менше 8 транспортних засобів, у тому числі два таксі, які постраждали найбільше. В одній з машин перебувала жінка з немовлям. Повідомляється, що мати і немовля отримали серйозні поранення і доставлені в лікарню. Згодом вона померла.

На опублікованих в соцмережах відео з місця події видно, як автобус на високій швидкості проноситься по дорозі, зносячи легкові автомобілі. Два з них перетворилися на купи понівеченого металу.

За попередніми даними, причиною ДТП стала відмова гальм у автобуса. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Влада з'ясовує обставини аварії.

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ДТПМексика