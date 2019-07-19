В Мексике в аварии с экскурсионным автобусом погибли 15 человек

Фото: на месте аварии автобуса (twitter.com/DiegoEGH)

В автобусе ехали на пляжный курорт Гуябитос 45 пассажиров

В Мексике на трассе в штате Наярит перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадал. Об этом сообщил глава отдела гражданской защиты и пожарных штата, передает РБК-Украина со ссылкой на El Heraldo.

По информации издания, в автобусе ехали из города Агуаскальентес на пляжный курорт Гуябитос 45 пассажиров.

Отмечается, что автобус сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, он на данный момент арестован.

Пострадавших госпитализировали, среди них есть несовершеннолетние.

Фото: на месте ДТП с автобусом

Напомним, 18 июля в Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, в результате чего 16 человек погибли, еще 51 человек пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Ван-Озалп - водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг. Среди погибших есть женщины и дети.