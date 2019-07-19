ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мексике в аварии с экскурсионным автобусом погибли 15 человек

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 06:58
В Мексике в аварии с экскурсионным автобусом погибли 15 человек
Фото: на месте аварии автобуса (twitter.com/DiegoEGH)

В автобусе ехали на пляжный курорт Гуябитос 45 пассажиров

В Мексике на трассе в штате Наярит перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадал. Об этом сообщил глава отдела гражданской защиты и пожарных штата, передает РБК-Украина со ссылкой на El Heraldo.

По информации издания, в автобусе ехали из города Агуаскальентес на пляжный курорт Гуябитос 45 пассажиров.

Отмечается, что автобус сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, он на данный момент арестован.

Пострадавших госпитализировали, среди них есть несовершеннолетние.

 

Фото: на месте ДТП с автобусом

Напомним, 18 июля в Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, в результате чего 16 человек погибли, еще 51 человек пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Ван-Озалп - водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг. Среди погибших есть женщины и дети.

 

В Польше в результате ДТП погиб украинец Под Николаевом автомобиль сбил группу детей-велосипедистов
Новости Украины ДТПавтобусМексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь