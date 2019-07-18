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В Турции разбился микроавтобус с мигрантами

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 22:18
В Турции разбился микроавтобус с мигрантами
Фото: место происшествия (aa.com.tr)

В результате ДТП погибли 16 человек

В Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, в результате чего 16 человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Также сообщается, что в результате происшествия пострадали 51 человек. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Ван - Озалп. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени.

Как сообщил губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез, среди погибших есть женщины и дети.

Отметим, что автобус был рассчитан на 17-18 пассажиров, а в момент ДТП в нем находилось 67 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в  Черновицкой области в Хотинском районе в результате столкновения двух микроавтобусов госпитализированы 8 пострадавших, среди которых и новорожденный ребенок. 

Кроме того, на юге Пакистана в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали. Инцидент произошел в вблизи города Шахпур Чакар, что в пакистанском округе Сангхар. Автобус на полной скорости врезался в рикшу, которая двигалась на встречу. После столкновения автобус съехал на обочину и перевернулся.

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