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У Мексиці в аварії з екскурсійним автобусом загинули 15 осіб

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 06:58
У Мексиці в аварії з екскурсійним автобусом загинули 15 осіб
Фото: на місці аварії автобуса (twitter.com/DiegoEGH)

В автобусі їхали на пляжний курорт Гуябітос 45 пасажирів

У Мексиці на трасі в штаті Наяріт перекинувся екскурсійний автобус, у результаті чого 15 осіб загинули і ще 21 постраждала. Про це повідомив голова відділу цивільного захисту та пожежників штату, передає РБК-Україна з посиланням на El Heraldo.

За інформацією видання, в автобусі їхали з міста Агуаскальєнтес пляжний курорт Гуябітос 45 пасажирів.

Зазначається, що автобус спочатку врізався в дерево, а потім перекинувся.

За попередніми даними, водій заснув за кермом, його наразі заарештовано.

Постраждалих госпіталізовано, серед них є неповнолітні.

 

Фото: на місці ДТП з автобусом

Нагадаємо, 18 липня у Туреччині в провінції Ван перекинувся автобус з нелегальними мігрантами, у результаті чого 16 людей загинули, ще 51 людина постраждала. Дорожньо-транспортна пригода сталася на шосе Ван-Озалп - водій не впорався з керуванням, і мікроавтобус вилетів з дороги в яр. Серед загиблих є жінки і діти.

 

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