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Мексика запросила Путіна на інавгурацію нового президента

Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині - у незаконній депортації сотень дітей з України після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Виходячи з цього Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після прибуття на територію країни.

Додамо, що раніше Путін хотів прийняти участь у саміті БРІКС, який проходив у серпні 2023 року у ПАР. В останній момент Південна Африка, де навіть розглядали можливість прийняття спецзаконопроекту для того, щоб убезпечити Путіна від арешту на власній территорії через ордер МКС, все ж попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС.

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Володимир ПутінМексика