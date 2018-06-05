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Мексика введет пошлины на американские товары

НовостиПолитика    05.06.2018 - 21:52
Фото: флаг Канады (travelask.ru)
Фото: флаг Канады (travelask.ru)

Планируется введение ввозной пошлины в размере 20 процентов на импорт американской свинины, яблок и картофеля

Мексика введет импортные пошлины в размере 25 процентов на стальные изделия, импортированные из США и введут ввозные пошлины на импорт сельскохозяйственных товаров из Америки. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Так, министерство экономики Мексики обнародовало список товаров, которые импортируются из соседней страны и будут подпадать под действие новых ввозных пошлин.

В связи с намерениями ведомства, планируется введение ввозной пошлины в размере 20 процентов на импорт американской свинины, яблок и картофеля. Ставки импортной пошлины для определенных видов сыра и американского виски колебаться от 20 до 25 процентов.

По предварительным данным, новые ставки ввозной пошлины на американскую свинину вступят в силу уже с 6 июня.

Согласно правительственной статистике, в прошлом году Мексика импортировала 650 тыс. тонн свинины из США на сумму 1,07 млрд. долларов. Чтобы не допустить подорожания цен на свинину на внутреннем рынке, власти Мексики планируют расширить импорт свинины из других стран. Для этого должны ввести беспошлинные квоты объемом до 350 тыс.тонн для каждой страны-поставщика.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои пошлины на сумму в 16,6 миллиарда долларов.

Добавим, что с 1 июня 2018 года США ввела пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

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Теги публикации: Мексика, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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