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Мексика призвала богатые страны перестать "накапливать" COVID-вакцины

Новина українською → Мехико, Среда 17 февраля 2021 21:48
Мексика призвала богатые страны перестать "накапливать" COVID-вакцины Фото: Марсело Эбрарда (flickr.com/casamerica)
Автор: РБК-Украина

Правительство Мексики обратилось в Совет Безопасности ООН с призывом к странам прекратить накапливать вакцины от COVID-19, поскольку более бедные отстают в гонке за вакцинацию своих граждан. Власти призвали отдать приоритет на получение вакцин странам с ограниченными ресурсами.

Об этом заявил министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, передает Reuters.

Он отметил, что три четверти первых доз вакцин были применены к гражданам только десяти стран, на которые приходится 60% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в более чем 100 странах вакцины не получили до сих пор.

"Мы призываем страны избегать накопления вакцин и ускорить первые этапы поставок COVAX, отдавая приоритет странам с ограниченными ресурсами", - заявил Эбрард.

Он добавил, что до сих пор вакцины по глобальному механизму COVAX не распространялись.

Официальные представители Панамериканской организации здравоохранения заявили, что страны могут ожидать подтверждения поставок вакцины COVAX в ближайшее время, хотя ожидается, что первые партии будут небольшими.

Ранее сообщалось, что Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Президент страны хочет, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что 75% прививок от коронавируса сделали лишь десять стран, а более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

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