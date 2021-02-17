Мексика призвала богатые страны перестать "накапливать" COVID-вакцины

Правительство Мексики обратилось в Совет Безопасности ООН с призывом к странам прекратить накапливать вакцины от COVID-19, поскольку более бедные отстают в гонке за вакцинацию своих граждан. Власти призвали отдать приоритет на получение вакцин странам с ограниченными ресурсами.

Об этом заявил министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда , передает Reuters.

Он отметил, что три четверти первых доз вакцин были применены к гражданам только десяти стран, на которые приходится 60% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в более чем 100 странах вакцины не получили до сих пор.

"Мы призываем страны избегать накопления вакцин и ускорить первые этапы поставок COVAX, отдавая приоритет странам с ограниченными ресурсами", - заявил Эбрард.

Он добавил, что до сих пор вакцины по глобальному механизму COVAX не распространялись.

Официальные представители Панамериканской организации здравоохранения заявили, что страны могут ожидать подтверждения поставок вакцины COVAX в ближайшее время, хотя ожидается, что первые партии будут небольшими.