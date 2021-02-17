Мексика закликала багаті країни перестати "накопичувати" COVID-вакцини

Уряд Мексики звернулося до Ради Безпеки ООН із закликом до країн припинити накопичувати вакцини від COVID-19, оскільки бідніші відстають у гонитві за вакцинацію своїх громадян. Влада закликала віддати пріоритет на отримання вакцин країн з обмеженими ресурсами.

Про це заявив міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда , передає Reuters.

Він зазначив, що три чверті перших доз вакцин були застосовані до громадян лише десяти країн, на які припадає 60% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як в більш ніж 100 країнах вакцини не отримали досі.

"Ми закликаємо країни уникати накопичення вакцин і прискорити перші етапи поставок COVAX, віддаючи пріоритет країн з обмеженими ресурсами", - заявив Ебрард.

Він додав, що досі вакцини з глобального механізму COVAX не поширювалися.

Офіційні представники Панамериканської організації охорони здоров'я заявили, що країни можуть очікувати підтвердження поставок вакцини COVAX найближчим часом, хоча очікується, що перші партії будуть невеликими.